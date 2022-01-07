العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى ظل ظروف غامضة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، العثور على جثة سيدة متوفية داخل منزلها، في ظروف عامضة، على الفور تم إخطار قوات الأمن وتم الجثمان إلى المشرحة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقيمة كفر هلال دائرة المركز، وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.