اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تسجل 821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة وخروج 939 متعافيًا

الجمعة، 07 يناير 2022 11:48 م
"الصحة" تسجل 821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة وخروج 939 متعافيًا وزارة الصحة - أرشيفية
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 939 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم الجمعة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و 21909 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وزاره الصحه

فيروس كورونا

احصائيه كورونا

اصابات كورونا

اصابات كورونا اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تسجل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة وخروج 512 متعافيًا

الجمعة، 07 يناير 2022 12:14 ص

الصحة تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة وخروج 912 متعافيًا

الخميس، 06 يناير 2022 12:46 ص

"الصحة" تسجل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة وخروج 821 متعافيًا

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:07 ص

الصحة: تسجيل 2300 مولود جديد ليلة رأس السنة بجميع المحافظات

الأحد، 02 يناير 2022 08:43 م

"الصحة" تسجل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة وخروج 799 متعافيًا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:18 ص

"الصحة" تسجل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة وخروج 769 متعافيًا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:09 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة