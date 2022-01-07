اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الروسي يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

الجمعة، 07 يناير 2022 06:45 م
الرئيس الروسي يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد الرئيس الروسي بوتين
أ ش أ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المواطنين الروس وكل المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، واصفا إياه بأحد الأعياد المسيحية المفضلة. 


وجاء في تهنئة بوتين، بحسب بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "أن عيد الميلاد المجيد يعتبر أحد الأعياد المسيحية الرئيسية والأكثر حبا، وله معنى أخلاقي خاص، فهو يوحد الناس حول المثل والقيم الروحية الرفيعة، ويملأ القلوب بالفرح والآمال المشرقة، ويلهم إنجازات جديدة". 


وأضاف: "أن هذا العيد مرتبط أيضا بالتقاليد العائلية الجيدة، التي تنتقل من جيل إلى جيل"، مشددا على أن الكنسية الأرثوذكسية الروسية تسهم بقسط إبداعي ضخم ونكران للذات في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والوطني وتعزيز هيكل الأسرة وتربية الشباب. 


وتابع بوتين في تهنئته: "يتطور تعاون الكنيسة مع مؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعية، ويتحسن الحوار بين الأديان، ويعار اهتمام كبير للعمل الاجتماعي والمبادرات التعليمية والخيرية، ويستحق مثل هذا النشاط المهم والمتعدد الأوجه تقديرا صادقا منا".


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