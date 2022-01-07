وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم /الجمعة/ - أن الإصابات الجديدة تشكل زيادة بنحو 900 إصابة عن الإصابات المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة الإصابات الجديدة إلا أن عدد حالات دخول المستشفيات واصلت الانخفاض.

وأوضح الراديو، أن هناك 2632 شخصا مريضا بالفيروس محتجزين في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 473 في حالة حرجة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للصحة فإن المتحور أوميكرون أصبح يشكل نحو 35% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، وفي بعض المناطق قد يشكل نحو 50%.