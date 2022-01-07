اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 07:40 م
أكرم القصاص
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التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أحد العقارات المخالفة بالإسكندرية

الجمعة، 07 يناير 2022 06:17 م
التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أحد العقارات المخالفة بالإسكندرية مواد بناء -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن حى وسط بالإسكندرية حملة مكبرة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، في إطار التصدي لظاهرة البناء المخالف، حيث تم الدفع بحملة لقرية أبيس 8 بناء علي رصد تشوينات مواد بناء أمام أحد العقارات.
 
وتم توجيه إدارة المتابعة للمعاينة، وتبين صحة البلاغ، وتم التحفظ علي مواد البناء، وتوجيه الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري المتابعة.
 
ويأتي ذلك في إطار التصدي لأعمال البناء المخالف، وفرض القانون، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق حي وسط، للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء والعمل مستمر.

الاسكندريه

اخبار مصر

مخالفات العقارات

اخبار المحافظات

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