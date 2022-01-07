اعتمد البرلمان الفرنسى بشكل مبدئي، مشروع قانون فرض شهادة التلقيح، وهو قرار جاء في وقت بلغ فيه عدد الإصابات في فرنسا أعلى مستوياته، حيث تم تسجيل 332252 حالة جديدة في غضون 24 ساعة.
ويأمل رئيس الوزراء جان كاستكس أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم 15 يناير 2022، كما أشار إلى أن الحكومة لا تستبعد استخدام جرعة رابعة إذ استدعت الظروف ذلك وأعطت السلطات الصحية موافقتها.
يشار إلى أنه منذ بدء الجائحة، سجلت فرنسا 122 ألفا و546 وفاة ومنذ إطلاق حملة التلقيح في فرنسا، تلقى 52 مليونا و712 ألفا و462 شخصا جرعة لقاح واحدة على الأقل ، فيما تلقى 51 مليونا و606 آلاف و171 شخصا كامل الجرعات اللقاحية (أى 76,5% من السكان)، ومنذ بدء حملة إعطاء الجرعة اللقاحية المعززة للمناعة تلقاها 21 مليونا و947 ألفا و185 شخصا.
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