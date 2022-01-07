يشار إلى أنه منذ بدء الجائحة، سجلت فرنسا 122 ألفا و546 وفاة ومنذ إطلاق حملة التلقيح في فرنسا، تلقى 52 مليونا و712 ألفا و462 شخصا جرعة لقاح واحدة على الأقل ، فيما تلقى 51 مليونا و606 آلاف و171 شخصا كامل الجرعات اللقاحية (أى 76,5% من السكان)، ومنذ بدء حملة إعطاء الجرعة اللقاحية المعززة للمناعة تلقاها 21 مليونا و947 ألفا و185 شخصا.