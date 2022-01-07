الانتهاء من تسليم 39 عمارة بـ"سكن مصر" فى الشروق

كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة ب مدينة الشروق خلال عام 2021، لافتاً إلى أن مدينة الشروق هي إحدى مدن الجيل الثاني، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قطاع الإسكان بمدينة الشروق شهد خلال 2021، الانتهاء من تسليم 39 عمارة بمحور الإسكان المتوسط نموذج " سكن مصر "، وجارٍ استكمال تنفيذ 66 عمارة سكنية أخرى بالمشروع بنسب إنجاز متقدمة، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 29 عمارة، بإجمالى 696 وحدة بمحور الإسكان نموذج ( JANNA ).

من جانبه، قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطاع الخدمات شمل الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة النوادي وتسليمه، ومدرسة النيل الدولية بمركز المدينة 1، ومول تجاري بمركز المدينة 2، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء وجارٍ تنفيذ التشطيبات لحضانتين، وطرح مدرسة ثانوى وعددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات سكان المدينة، وجارٍ صدور أوامر الإسناد لبدء التنفيذ.

وأضاف رئيس جهاز الشروق، أن قطاع الطرق، شمل الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63م2-70م2، والمنطقة الثامنة عمارات، والحي الخامس، وتنفيذ الطرق بمشروع سكن مصر، كما تم إسناد أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق من الأولى إلى السادسة عمارات وجارٍ البدء فى التنفيذ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء شمل إطلاق التيار في موزع التوسعة بمحطة المحولات الرئيسية بالمدينة لاستيعاب الأحمال المستقبلية، بجانب تنفيذ عِدة أعمالٍ للكهرباء بالمشروعات السكنية والخدمية والمحاور والطرق بالمدينة.

وعن موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من شبكات المياه و الصرف بمشروع سكن مصر، وتشغيل محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 ، كما تم طرح أعمال الاتزان الهيدروليكي بشرق وغرب المدينة للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط المياه ببعض المناطق، مشيراً إلى أن مشروعات الزراعة، شملت الانتهاء من زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63-70م2، وتزويد جميع المسطحات بالزهور وزيادة الأشجار كثيفة الظل، وتطوير مداخل المدينة واستكمال المناطق الخضراء بها وتزويدها بالنخيل، وتطوير الجزيرة 25 بالطريق الغربي والتي شملت تنفيذ ممشى نموذجي وبرجولات ومقاعد وتزويدها بالزراعات اللازمة، والانتهاء من أعمال منتزه الشروق كنشاط ترفيهي ومتنفس للسكان.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن فرص الاستثمار بالمدينة، شملت طرح أكثر من 20 قطعة بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجاري إداري – تجاري إداري سكنى – تعليمي – طبي - حضانة) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة، كما تم طرح قطعة أرض بمساحة 12 فدانًا بنظام مقابل الانتفاع لمدة 15 عاما بالواجهة الجنوبية للمدينة.