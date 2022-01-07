اعترافات عامل صيانة هواتف: استوليت على فيديوهات سيدة وصديقى ابتزها

كتب عبد الله محمود

أدلى عامل بمحل صيانة هواتف محمول، باعترافات تفصيليه تفيد سرقته مقاطع فيديو لسيدة وزوجها من هاتفها المحمول أثناء إصلاحه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال المتهم فى تحقيقات نيابة النزهة إنه استولى على الصور والفديوهات لابتزاز السيدة والحصول منها على مبالغ مالية، مضيفا أنه أرسالها الي صديقه الذي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ليجبر المجني عليها على الاستجابة لطلباته.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

البداية كانت تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمين بدائرة القسم، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بمحل الهواتف– وآخر مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثاني الذي قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع.

وبإستدعاء المبلغين تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.