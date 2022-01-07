ففي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 5525 إصابة جديدة بكوفيد و72 وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 766 ألفا و274 إصابة، وإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و375 وفاة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و192 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و696 ألفا و468 إصابة والوفيات إلى 97 ألفا و88 وفاة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و506 آلاف و509 حالات منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 185 ألفا و484 إصابة.



في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2814 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 251 إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و758 إصابة، وإجمالي الوفيات 1488 وفاة.



وذكرت الوزارة - في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 66 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و444 متعافيا.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2062 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 393 ألفا و550 إصابة.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 657 ألفا و508 إصابات، حسبما أفادت وكالة (يونهاب) للأنباء، كما سجلت البلاد 45 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5932 وفاة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 آلاف و526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و252 ألفا و776 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و799 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.



وتعافى على مدار أمس، 2895 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و188 ألفا و397 شخصا.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و837 ألفا و650 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 170 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 33 ألفا و644 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.



وتعافى على مدار أمس 28 ألفا و369 شخصا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و464 ألفا و415 شخصا.



وفي الصين، ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأشارت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 103 آلاف و295 إصابة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 95 ألفا و300 شخص حتى الآن.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 953 ألفا و410 إصابات.



وسجلت السلطات الصحية 46 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 14 ألفا و128 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.



وتعافى على مدار أمس 1727 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين من الفيروس التاجي إلى 910 آلاف و540 شخصا.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و518 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 7 آلاف و997 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمن برس/ الأرمينية.



وتعافى على مدار أمس، 130 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 332 ألفا و588 شخصا.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و780 ألفا و80 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.



كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 19 وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 31 ألفا و628 حالة.



وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 72 ألفا و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 762 ألفا و458 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية 20 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2321 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /سيدني مورنينج هيرالد/ الأسترالية.



ويتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 3 آلاف و482 شخصا.



وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 652 ألفا و819 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية 40 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19 ألفا و888 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /إيربول/ المحلية.



وتعافى على مدار أمس 2622 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى 540 ألفا و99 شخصا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 25 ألفا و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و550 ألفا و95 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 128 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 299 ألفا و933 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /دياريو دي يا كتاين/ المكسيكية.



وتعافى على مدار أمس، 3 آلاف و615 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و325 ألفا و558 شخصا.



وتعد المكسيك خامس دولة تسجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.



وفي التشيك، أعلن وزير الصحة فلاستيميل فالكا، تسجيل 6 آلاف و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و517 ألفا و475 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 32 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 36 ألفا و507 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /بليسك/ التشيكية.



وتعافى على مدار أمس، 183 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و372 ألفا و251 شخصا.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و301 ألف و141 مصابا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و961 حالة وفاة.



وفي بلجيكا، سجلت البلاد 27 ألفا و282 إصابة ووفاة 17 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و206 آلاف و992 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و 446 حالة.



وسجلت المجر 6524 إصابة ووفاة 101 شخص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 282 ألفا و957 مصابا والوفيات إلى 39 ألفا و780 حالة.



وسجلت ليتوانيا 3415 إصابة ووفاة 4 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 536 ألفا و405 إصابات والوفيات إلى 7504 حالات.



وسجلت نيوزيلندا 58 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14 ألفا و525 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 51 شخصا.



وسجلت إستونيا 1730 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 249 ألفا و592 مصابا والوفيات إلى 1950 حالة.



وسجلت تايوان 62 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و258 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 850 شخصا.



أما عن السلفادور فلقد سجلت البلاد 54 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و234 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3826 شخصا.



فيما سجلت هندوراس 393 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 380 ألفا و883 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 10 آلاف و442 شخصا.



وفي ليختنشتاين، سجلت البلاد 78 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6530 إصابة ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 71 شخصا.



وسجلت أفغانستان 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألفا و290 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 7368 شخصا.



وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ألف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 857 ألفا و801 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 25 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و896 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية.



وتلقى 2 مليون و752 ألفا و710 أشخاص، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و597 ألفا و515 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.