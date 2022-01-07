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اتحاد الصناعات: محاور نمو الصادرات ترتكز على تعميق التصنيع المحلى

الجمعة، 07 يناير 2022 05:00 ص
اتحاد الصناعات: محاور نمو الصادرات ترتكز على تعميق التصنيع المحلى الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.
 
 وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف يمكنها أن تساهم بشكل كبير فى نمو الصادرات المصرية، إضافة إلى أهمية العمل على محاور التطوير التشريعى والإجرائى والرقمى بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعى الصناعة والتجارة.
 
وأشار " الدسوقى" إلي أن أهمية تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصرى ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائى ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمى بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسى للتنمية الصناعية.
 
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل في إطار رؤية واضحة لزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخري المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هي الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

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