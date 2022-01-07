إنفوجراف.. الحكومة تستعرض حصادها الأسبوعى

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 يناير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير، أنه تم صدور قرار بأن يكون الخميس الموافق 6 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلاً من الجمعة الموافق 7 يناير 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك في إطار تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل أداء رسالتها في رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة.

كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، بقيمة اسمية 10 آلاف وحدة حسابية لكل سهم، بجانب الموافقة على أداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين أهليتين باسم "جامعة حلوان الأهلية"، و"جامعة المنصورة الأهلية"، ومن المقرر أن تضم الجامعتان 16 كلية.

وشملت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية وتقليل الاغتراب، إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 84 المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لتذليل معوقات الاستثمار.

وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 لعدد 141 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني منذ بدء عمل اللجنة 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة 6039.34 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية رأس سدر، لصالح محافظة جنوب سيناء، لاستخدامها في المشروعات التنموية المخطط تنفيذها وطرحها للمستفيدين.

هذا وقد أبرز التقرير، الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن إسناد الأعمال أو زيادة الإسناد، لاستكمال المشروعات؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فضلاً عن الموافقة على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري لإنشاء 18 فرعاً بمراكز الشباب، في بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال العمل على إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على طلب وزارة العدل بشأن نقل ولاية مبنى مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، التابع للإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمقدر مساحته بنحو 7180 م2 ليكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد عقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً، حيث أكد أن المشروع يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ووكيل أول محافظ البنك المركزي.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، حيث وجه بوضع خطة تنفيذية على مدار خمس سنوات لسد هذا العجز، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ "COP 27"، حيث وجه بعقد اجتماع للجنة كل أسبوعين، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

فيما تناول التقرير أيضاً اجتماعاً لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز قطاع الصناعة، في ضوء توجيه الرئيس بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.

وشملت الاجتماعات أيضاً عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف الكنائس، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، باعتبارها أحد أهم الأدوات لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس وحدة الدين العام.

وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، ورئيس شركة "أي اف جي هيرمس" المالية، ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، فضلاً عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد أهمية المتابعة الدقيقة للمشروعات لتذليل العقبات ودفع وتيرة العمل لسرعة توفير حياة كريمة للأهالى، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والوزراء المعنيين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث أكد أن الصرح الأمني الجديد يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطى كافة أرجاء العاصمة، وذلك برفقة وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة إلى قداسة البابا توا ضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية، وذلك بحضور وزيري العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني؛ بشأن تنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات "الذكاء الاصطناعي".

وقام أيضاً بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث هنأ قداسة البابا توا ضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على الوطن الخير والأمن والسلام، فضلاً عن استعراض جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده مدير المنظومة، حيث تلقت المنظومة ورصدت 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 91 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه 68 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، وجهود تطوير المحتوى الصحفي، فضلاً عن لقاء مع مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لعرض رؤية دار الإفتاء المستقبلية وما حققته من إنجازات خلال العام الماضي، حيث أشاد بمجهودات دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع وتحقيق الريادة الإفتائية المصرية بالداخل والخارج.

كما شملت اللقاءات أيضاً، لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، الذي جاء تحت عنوان "عام إدارة التعافي"، حيث شهدت مؤشرات التداول والمسجلين الجدد والطروحات لسوق الأوراق المالية تحسناً كبيراً خلال عام 2021 رغم التحديات الاستثنائية، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض الفرص الاستثمارية بالوزارة، حيث أكد على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لدعم المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل دعم عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.