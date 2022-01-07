اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص في حادثين بالإسماعيلية

الجمعة، 07 يناير 2022 05:14 ص
إصابة 8 أشخاص في حادثين بالإسماعيلية حادث - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصيب 8 أشخاص في حادثين بالإسماعيلية، حيث أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق 36 الحربى بجوار بنزيمة خيرى بمحافظة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل مصاب إلي مستشفي أبو خليفة للطوارئ، وثلاث مصابين لمستشفي القرين بمحافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالقدم واشتباه خلع بالكتف.
  
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة رقم "ر د أ 8539"، بطريق 36 الحربى بجوار بنزيمة خيرى بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجمعيهم من مدينة القرين بمحافظة الشرقية وهم صلاح إسماعيل حسين، 27 عامًا، مصاب بالجبهة واشتباه نزيف داخلي بالرأس، وتم نقلة لمستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، وباقي المصابين تم نقلهم لمستشفي القرين بالشرقية وهم وخالد أحمد محمد، 25 عامًا، مصاب بسحجات وجروح متفرقة الجسم، وإبراهيم علي إيراهيم، 22 عامًا، مصاب كسر بكسر بالقدم اليسرى ومحمد لطفي الشربينى، 55 عامًا مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح 8 سم بالرأس.
 
كما أصيب 4 أشخاص أخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق "الإسماعيلية- السويس"، بدون لوحات معدنية، وعلي الفور دفع  مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه كسور بالضلوع واشتباه كسور بالذراع.
 
 

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