اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 09:17 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الجمعة، 07 يناير 2022 08:33 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية ارشيفية
الشرقية: فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص  بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مساء اليوم، وقع بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، علي طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، علي طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد،  ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جري الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 

 


الشرقية

مستشفي الصالحية

مفارق الصالحية القديمة حادث تصادم

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