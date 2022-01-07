إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مساء اليوم، وقع بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، علي طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، علي طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.