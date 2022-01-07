اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 06:42 م
أكرم القصاص
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إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 06:30 م
إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا كارل نيهامر مستشار النمسا
كتب وكالات

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أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن مستشار النمسا كارل نيهامر أصيب بفيروس كورونا، فى نبأ عاجل بحسب"الشرق بلومبرج".

 

وكان كارل نيهمر مستشار النمسا، أكد أن التطعيم الإلزامى ضد فيروس كورونا سوف يدخل حيز التنفيذ فى أول فبراير المقبل ولن يتم الالتفات إلى الانتقادات والمظاهرات المناهضة للتطعيم الإجبارى بسبب تصاعد الأزمة الوبائية فى البلاد.

 

 

وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الخميس، قبل عقد اجتماع وزارى لرفيع لبحث تشديد قيود كورونا فى البلاد - أن تضاعف الاصابات المستمر بمتغير"أوميكرون" من فيروس كورونا فرض سرعة تطبيق التطعيم الإجبارى.

 

 

وذكر نيهمر أن التطعيم سيكون إجباريًا لأنه الوسيلة الوحيدة لتفادى الضغط على المستشفيات ولمنع تفاقم الأعباء على الأطقم الطبية.

 

 

ومن جانب آخر، واصلت إصابات كورونا الجديدة ارتفاعها فى النمسا، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 8853 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

 


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