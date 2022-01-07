إذا كنت تشعر ببرودة فى قدميك دائما احذر أنت مصاب بهذه الأمراض

فاطمة ياسر

خلال برودة الطقس الشديدة يعاني الكثيرون من الشعور ببرودة القدمين وعدم قدرة الجسم على الشعور بالتدفئة، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن هناك العديد من الأسباب وراء الشعور الدائم ببرودة القدمين، يقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "webmed".

أشار التقرير إلى أن الإصابة بقصور في الغدة الدرقية من أبرز الأسباب المؤدية للشعور الدائم ببرودة في القدمين، فنتيجة لعدم إنتاج ما يحتاجة الجسم من الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية يتسبب في انخفاض الدورة الدموية بالجسم، وعدم القدرة علي تدفق الدم إلي القدمين وبالتالي ارتفاع فرص الشعور ببرودة في القدمين.

من ضمن أسباب الشعور ببرودة في القدمين الإصابة ببمرض السكر، فعندما يتمكن هذا المرض من الجسم يعرض صاحبه للإصابة بتلف فى أعصاب القدمين، ما يترتب علي ذلك زيادة الشعور ببرودة القدمين.

كما أن مرضي القلب والذين يعانون من مشاكل في الشرايين يشعرون أيضا ببرودة شديدة في القدمين نتيجة لعدم قدرة تدفق الدم بشكل طبيعي، بسبب ضعف الدورة الدموية.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن التعرض والإصابة بالضغط العصبى يعد من أبرز أسباب الشعور ببرودة شديدة فى القدمين، والسبب أن القلق والتوتر يتسبب فى ضخ الدم اتجاه القلب بعيدا عن الأطراف، لذا يزداد الشعور ببرودة القدمين.