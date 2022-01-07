أنقذونى من زواج تقليدى.. عازب بريطانى يبحث عن زوجة بطريقة مبتكرة.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على محاولات رجل أعمال بريطاني العثور على زوجة بطريقة غير تقليدية، حيث وضع صورته على لوحات إعلانية في جميع أنحاء البلاد وطالب السيدات بـ"إنقاذه من زواج مدبر" أو تقليدى، وبالفعل تلقى الشاب محمد مالك، عشرات من الرسائل من عازبات بعد نجاح فكرته.

وقالت الصحيفة إن مالك البالغ من العمر ، 29 عامًا ، من هونسلو ، غرب لندن ، تلقى عروضًا من أكثر من مائة شريكة محتملة منذ مشاركة صوره على لوحات إعلانية عبر برمنجهام ولندن في 1 يناير.

وأوضحت الصحيفة أن اللوحات الإعلانية ، التي تظهر محمد مبتسمًا ملقى على الأرض ويتوسل النساء مازحا "أنقذونى من زواج مرتب" ، تضع موقعه على الإنترنت، كمكان للتواصل معه.

ويقول محمد إنه استعان بأصدقائه المقربين لمساعدته في تصفية الردود التي تلقاها عبر الإنترنت. ورفض مالك حتى الآن الكشف عن المبلغ الذي أنفقه على إعلانات اللوحات الإعلانية ، ولكن يُعتقد أن متوسط ​​تكاليف مثل هذه الإعلانات في المملكة المتحدة يتراوح بين 500 و 600 جنيه إسترليني في الأسبوع ، اعتمادًا على الموقع.

وستبقى اللوحات حتى 14 يناير ، ويقول محمد إنه يحظى بدعم والديه ، على الرغم من اضطراره لإقناع والدته "قليلاً".

وأوضح: "أنا مبدع وأحب القيام بأكثر الأشياء عشوائية وعبثية - طالما أنها حلال بنسبة 100٪ بالطبع."

وقال رغم أن الإعلانات لا تزال في الأيام الأولى ، إلا أن الردود انهالت عليه ومن بعض الأشخاص الرائعين حقًا، مؤكدا "آمل أن أتواصل مع النساء اللواتي يعجبني قريبًا."

وقال محمد إنه تلقى عروضاً من أكثر من مائة امرأة منذ أن تم وضع اللوحات الإعلانية في يوم رأس السنة الجديدة. وكشف أيضًا أن صديقًا لم يذكر اسمه هو من أقنعه في البداية بالفكرة الجريئة للإعلان عن أهدافه في أكبر مدن المملكة المتحدة.

وأطلق العازب إعلانات مماثلة في مانشستر ولندن لكنه رفض الكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابلها.