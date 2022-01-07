اليوم السابع
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أمريكا والناتو يجددان مخاوفهما حيال الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 12:55 م
أمريكا والناتو يجددان مخاوفهما حيال الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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جددت الولايات المتحدة والناتو قلقهما المشترك بشأن الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا.
 
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، فى مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ميرسيا جيوانا.
 
وناقش الجانبان، بحسب البيان، الاجتماع المرتقب لمجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير الجارى.
 
وأكد الدبلوماسيان استعداد الحلف لإجراء حوار هادف مع روسيا، بينما يقف موحدا لردع مزيد من عدوانها ضد أوكرانيا.
 
وفى السياق ذاته، جددت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا التزامها بتحميل روسيا عواقب وثمن تصرفاتها ضد أوكرانيا المزعزعة للاستقرار.
 
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة في مكالمة هاتفية بين نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانسوا ديلاتر والمدير السياسي الألماني لوزارة الخارجية تجورفين بيلمان والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.
 
وتعهد الدبلوماسيون - بحسب البيان - بمواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا لردع مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

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الخارجيه الامريكيه

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