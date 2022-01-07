اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تحتجز لاعبة تنس بسبب التأشيرة قبل البطولة المفتوحة

الجمعة، 07 يناير 2022 06:42 م
أستراليا تحتجز لاعبة تنس بسبب التأشيرة قبل البطولة المفتوحة الشرطة الأسترالية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سي إن إن"، إن السلطات الأسترالية احتجزت لاعبة تنس بسبب التأشيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان قد أعلن الياباني كي نيشيكوري يوم الخميس عن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر للاستمرار في التعافي من إصابة بالفخذ.

وأعرب استراليون عن غضبهم من أنباء تتعلق بمشاركة لاعب التنس الصربي، نوفاك جوكوفيتش، في بطولة أستراليا المفتوحة، بموجب إعفاء طبي من تدابير الحصول على لقاح كورونا.

ويلزم على جميع اللاعبين والموظفين في البطولة حصولهم على اللقاح كشرط للمشاركة، أو الحصول على إعفاء تمنحه لجنة مستقلة من الخبراء.

وقال منظمو البطولة إن البطل، الذي يسعى للدفاع عن لقبه، لم يعامل معاملة خاصة.

بيد أن الاستراليين، الذين ما زال بعضهم لا يستطيع السفر بين الولايات داخليا، أو خارج البلاد، انتقدوا المسؤولين والسياسيين وجوكوفيتش نفسه.

 


أستراليا

التأشيرة

تأشيرة أستراليا

قبل بطولة أستراليا المفتوحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة