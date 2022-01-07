أستراليا تحتجز لاعبة تنس بسبب التأشيرة قبل البطولة المفتوحة

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن"، إن السلطات الأسترالية احتجزت لاعبة تنس بسبب التأشيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان قد أعلن الياباني كي نيشيكوري يوم الخميس عن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر للاستمرار في التعافي من إصابة بالفخذ.

وأعرب استراليون عن غضبهم من أنباء تتعلق بمشاركة لاعب التنس الصربي، نوفاك جوكوفيتش، في بطولة أستراليا المفتوحة، بموجب إعفاء طبي من تدابير الحصول على لقاح كورونا.

ويلزم على جميع اللاعبين والموظفين في البطولة حصولهم على اللقاح كشرط للمشاركة، أو الحصول على إعفاء تمنحه لجنة مستقلة من الخبراء.

وقال منظمو البطولة إن البطل، الذي يسعى للدفاع عن لقبه، لم يعامل معاملة خاصة.

بيد أن الاستراليين، الذين ما زال بعضهم لا يستطيع السفر بين الولايات داخليا، أو خارج البلاد، انتقدوا المسؤولين والسياسيين وجوكوفيتش نفسه.