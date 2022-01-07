أجواء مبهجة بكنائس الشرقية احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله جانب من احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد فى محافظة الشرقية.

وتجمع مئات من المواطنين، في مطرانية الزقازيق وكنيسة ماريو حنا، لتبادل التهاني بالعيد، معربين عن سعادتهم للأجواء الاحتفالية، والتى حرموا منها خلال العامين الماضيين بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

من جانبه، بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثولوكية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأب يوسف كمال راعي الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان ولجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية أن أعياد الميلاد هي أعياد المحبة والسلام مؤكداً أن قوة وصلابة نسيج الوطن الواحد هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة ومواجهة المحاولات اليائسة للمساس بالهوية الوطنية وأمن وأمان مصرنا الغالية وأبنائها مسلمين ومسيحيين.