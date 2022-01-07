اليوم السابع
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أجواء باردة وشبورة مائية تغطى سماء محافظة الغربية.. لايف وصور

الجمعة، 07 يناير 2022 12:47 م
أجواء باردة وشبورة مائية تغطى سماء محافظة الغربية.. لايف وصور أجواء باردة وشبورة مائية
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا اليوم الجمعة، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية وتحديدا من شارع البحر وكورنيش النيل بمدينة زفتى، حيث شهد طقس اليوم أجواء باردة وشبورة مائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

 
كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أكد في بيان له، أن المحافظة استعدت جيداً لموجة الطقس من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع كافة مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لهطول الأمطار، والتي على أثرها انتشر على الفور جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.
 
وأشار الدكتور رحمي أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
 
 
أجواء باردة وشبورة مائية (1)
أجواء باردة وشبورة مائية (1)

أجواء باردة وشبورة مائية (2)
أجواء باردة وشبورة مائية (2)

أجواء باردة وشبورة مائية (3)
أجواء باردة وشبورة مائية (3)

أجواء باردة وشبورة مائية (4)
أجواء باردة وشبورة مائية (4)

 


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