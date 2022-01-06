7 رسائل من بيان النيابة بقضية وفاة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز.. تعرف عليها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، بيانًا منذ قليل، حول واقعة وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات، وبعث خلاله عدة رسائل للمواطنين والإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعى، وجاءت كالآتى:

1- خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهمين غير مبرر وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق.

2- النقاش العام بالواقعة حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.

3- النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات وفاة الفتاة.

4- تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية.

5- تؤكد النيابة العامة، أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة.

6- النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق.

7- التشريعات والقوانين لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصرى.