اليوم السابع
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7 رسائل من بيان النيابة بقضية وفاة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز.. تعرف عليها

الخميس، 06 يناير 2022 08:35 م
7 رسائل من بيان النيابة بقضية وفاة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز.. تعرف عليها ضحية الابتزاز "بسنت"
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا منذ قليل، حول واقعة وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات، وبعث خلاله عدة رسائل للمواطنين والإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعى، وجاءت كالآتى:
 
1- خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهمين غير مبرر وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق.
 
2- النقاش العام بالواقعة حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.
 
3- النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات وفاة الفتاة.
 
4- تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية.
 
5- تؤكد النيابة العامة، أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة.
 
6- النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق.
 
7- التشريعات والقوانين لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصرى.

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