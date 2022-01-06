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550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وفرتها مبادرة حياة كريمة بنهاية العام الماضى

الخميس، 06 يناير 2022 03:00 ص
550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وفرتها مبادرة حياة كريمة بنهاية العام الماضى مبادرة حياة كريمة
كتب أمين صالح

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نجحت مبادرة حياة كريمة فى توفير أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى والريف فى مصر، كما نفذت أكثر من 1300 مشروع وذلك بنهاية العام الماضى.

وتسعى مبادرة حياة كريمة للانتهاء من تطوير 4500 قرية و30888 من التوابع والعزب في 26 محافظة خلال الفترة المقبلة، وانتهت المبادرة خلال مرحلتها الأولى بالفعل من توصيل الصرف الصحى في 654 قرية لتصبح التغطية 17% بنهاية العام الماضى.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية 1500 قرية ريفية فى 14 محافظة، معظمها فى وسط وجنوب صعيد مصر، تتراوح نسب الفقر بها بين 50% إلى 70%، ونجحت المبادرة في تنفيذ 90% من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة "حياة كريمة".


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