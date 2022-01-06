3.7 مليون إصابة × أسبوع داخل بريطانيا.. ووزيرة الصحة: مليون شخص قيد العزل الذاتى

كتبت: نهال أبو السعود

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا عن إصابة ما يقدر بـ 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة بـفيروس كوفيد-19 في الأسبوع الذي يسبق 31 ديسمبر، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

ارتفع الرقم من 2.3 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الأرقام المماثلة في خريف 2020.

كما تشير التقديرات إلى إصابة 1 من كل 15 شخصًا بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير من عام 2021 ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. قُدِّر هذا بحوالي 1 من كل 20 في ويلز ، و 1 من كل 25 في أيرلندا الشمالية ، و 1 من كل 20 في اسكتلندا.

في لندن ، التي شهدت أكبر زيادة في الإصابات في البلاد حتى الآن ، تشير التقديرات إلى إصابة شخص واحد من كل 10 أشخاص بالفيروس خلال تلك الفترة الزمنية.

ووفقا للتقرير، معدلات العدوى آخذة في الارتفاع الآن بين الأطفال في سن المدرسة والشباب، وأوميكرون هو البديل السائد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وصرحت وزيرة الصحة جيليان كيجان إن حوالي مليون شخص يعزلون أنفسهم الان بسبب اصابتهم بعدوى الفيروس لكن هذا قد يكون أقل من الواقع.

وقالت: "نحن لا نجمع هذه البيانات على أساس يومي ، لكن من الواضح إذا نظرت إلى عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم اليوم - حوالي 215000 ، سيقومون جميعا بعزل أنفسهم.. ربما يكون حوالي مليون شخص في العزلة الذاتية الآن".