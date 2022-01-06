وسائل إعلام روسية: وصول 2500 جندى إلى كازاخستان لحفظ السلام

كتب أحمد عرفة

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن قوات حفظ السلام التى أرسلت إلى كازاخستان تتكون من 2500 جندى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأوضح الإعلام الروسى، أن القوات التى أرسلت إلى كازاخستان قد يستمر وجودها لأيام أو أسابيع.

وفى وقت سابق قام الجيش فى كازاخستان بإخلاء ميدان الجمهورية بالكامل فى ألماتى، اليوم الخميس، من المتظاهرين، الذى فروا بعد وقت قصير من إطلاق الطلقات الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن عددا كبيرا من العسكريين والمعدات لا يزالون فى الميدان، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء المنطقة المحيطة بإدارة المدينة ومقر إقامة رئيس الدولة فى المدينة.

ويشار إلى أنه فى 2 يناير الجارى خرجت حشود إلى الشوارع فى جنوب غرب كازاخستان، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.