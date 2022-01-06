اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 11:40 ص
وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى - تصوير مرقص اسحاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى، أمس الأربعاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وأعرب البابا تواضروس الثانى، عن سعادته بزيارة المستشار عمر مروان وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التى تجمع بين جميع المصريين.
 
من جانبه، أكد وزير العدل أنه جاء إلى المقر البابوى لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى وجميع المسيحيين، وأنه يعتز بالقيمة الوطنية الكبيرة لقداسة البابا والكنيسة القبطية على مدى تاريخها العريق.
 
وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (1)
 

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (2)
 

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (3)
 

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (4)
 

وزير العدل

الكنيسة

البابا تواضروس

عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية

المستشار عمر مروان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 10:45 ص

محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 10:19 ص

كرم جبر لـ "on": البابا تواضروس أكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية

الخميس، 06 يناير 2022 12:31 ص

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:45 م

رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة