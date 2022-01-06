اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمنى يدين إحراق الحوثيين 40 منزلا للمواطنين فى مدينة الحديدة

الخميس، 06 يناير 2022 06:01 ص
وزير الإعلام اليمنى يدين إحراق الحوثيين 40 منزلا للمواطنين فى مدينة الحديدة معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى
عدن أ ش أ

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، إحراق الحوثيين لأكثر من 40 منزلا فى عدة قرى جنوب مدينة الحديدة.

وقال الإريانى - فى تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تدمير الحوثيين منازل المواطنين فى قرى (الطائف، مركوضة، الشجيرة، النخيلة) جنوب الحديدة يأتى امتدادًا لجريمة تدميرها آلاف المنازل فى مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتهجير أسرهم قسريا فى انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب الإريانى الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة التى تضاعف المعاناة الإنسانية للمدنيين فى المحافظة، داعيًا إلى العمل على تصنيف الحوثى كمنظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها فى المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمى حرب".

كما أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، استهداف الحوثى لسوق شعبى بمفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة‏.

وقال الإريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، - إن استهداف الحوثى الأحياء السكنية فى مأرب بـ3 صواريخ باليستية إيرانية الصنع عمل جبان يكشف حجم الخسائر التى يتكبدها الحوثيين بمختلف جبهات القتال، وعدم اهتمامها بمصير الملايين من السكان والنازحين فى المدينة.

 

وزير الإعلام اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

مدينة الحديدة

العنف في اليمن

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