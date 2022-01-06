وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان التطورات بين روسيا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع نظيره الإسرائيلى يائير لابيد تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع لابيد في محادثة هاتفية مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية.
حيث ناقشا مخاطر المزيد من العدوان الروسى على أوكرانيا بالإضافة إلى التحديات التي تشكلها إيران. وجدد بلينكن التزام الإدارة الأمريكية الصارم بأمن إسرائيل.
وفى وقت سابق، بحث وزيرا دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن وبريطانيا بن والاس تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.
وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، في مكالمة هاتفية جدد خلالها الوزيران تأكيدهما على دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتوجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لنظيره البريطاني على مساهمات المملكة المتحدة في الأمن عبر المحيط الأطلسي.
ووفقا للبيان، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تنسيقهما الوثيق.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
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