وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان التطورات بين روسيا وأوكرانيا

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع لابيد في محادثة هاتفية مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية.

حيث ناقشا مخاطر المزيد من العدوان الروسى على أوكرانيا بالإضافة إلى التحديات التي تشكلها إيران. وجدد بلينكن التزام الإدارة الأمريكية الصارم بأمن إسرائيل.