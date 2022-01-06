اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 10:49 م
أكرم القصاص
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وزارة الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين فى المساجد ابتداء من الغد

الخميس، 06 يناير 2022 09:50 م
وزارة الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين فى المساجد ابتداء من الغد تعقيم وتطهير أحد المساجد _ صورة أرشيفية
الكويت / أ ش أ /

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، مساء اليوم الخميس، عودة التباعد بين المصلين فى مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.

 

وقالت الوزارة فى بيان صحفى، إنه تم إصدار تعميم لخطباء وأئمة المساجد بخصوص تطبيق التباعد بين المصلين ابتداء من الغد وإبقاء أبواب ونوافذ المساجد مفتوحة أثناء الصلوات وألا تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.

 

وشددت الوزارة فى تعميمها أيضا على الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة فى ارتداء الكمام واستخدام سجادة الصلاة الخاصة وتجنب الملامسة والحرص على التباعد .

 


وزارة الأوقاف الكويتية

الكويت

أخبار الكويت

التباعد بين المصلين

المساجد في الكويت

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