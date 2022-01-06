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وداعا بنت الأكابر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان "إنفوجراف"

الخميس، 06 يناير 2022 02:34 ص
وداعا بنت الأكابر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان "إنفوجراف" الفنانة الراحلة مها أبو عوف

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رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.

ولدت مها أبو عوف فى 28 نوفمبر 1959، والدها الفنان أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، تخرجت فى الجامعة الأمريكية، وكونت مع أشقائها فرقة "4M" الغنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة.

وفاة الفنانة مها أبو عوف
وفاة الفنانة مها أبو عوف

 

كانت مها أبو عوف هى آخر زوجات عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، تزوجت بعد "خورشيد" وأنجبت ابنها شريف ثم انفصلت، وتزوجت للمرة الثالثة عمر المنزلاوى زوجها الحالى.


مها ابو عوف

وفاة مها ابو عوف

عزت ابو عوف

مها أبو عوف

وفاة مها أبو عوف

عزت أبو عوف

الفنانة مها أبو عوف

مها أبو عوف

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رحيل مها أبو عوف

رحيل مها ابو عوف

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