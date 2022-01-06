اليوم السابع
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نائبة محافظ القليوبية تتفقد المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 12:02 م
نائبة محافظ القليوبية تتفقد المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص.. صور نائبة محافظ القليوبية خلال تفقد المركز التكنولوجى بالخصوص
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص، وذلك بحضور هانى عبد السميع نائب رئيس المدينة، والمهندسة إيمان خلف مدير المركز التكنولوجى بالخصوص، وتامر أنور محمد مدير مكتب رئيس المدينة، وذلك بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وجاءت الزيارة للمركز التكنولوجى بمدينة الخصوص، للاطمئنان على منظومة العمل بالمركز التكنولوجى وإزالة المعوقات به والتأكد من إدخال الكم المتراكم، وجدير بالذكر أن المركز التكنولوجى بالخصوص تم تشغيلة تجريبياً يوم 12 ديسمبر العام الماضى، وذلك بعد إنتهاء فترة التدريب للعاملين بالمركز من خلال المدربين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى الفترة من 28 نوفمبر حتى الـ 9 من ديسمبر لعام 2021.

وأشادت "ريان"، بالمجهود المبذول في المركز وأكدت علي أنها ستقوم بإصدار توجيهاتها بتواجد سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة قريبا بالخصوص لتصل إلي الأماكن البعيدة لتقديم الخدمات مباشرة للجمهور.

الجدير بالذكر أن الهدف من المراكز التكنولوجية المتنقلة هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وحرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

نائبة محافظ القليوبية خلال الجولة
نائبة محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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