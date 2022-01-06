اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص فى غرق زورقهم قبالة سواحل زنجبار بتنزانيا

الخميس، 06 يناير 2022 03:06 ص
مصرع 10 أشخاص فى غرق زورقهم قبالة سواحل زنجبار بتنزانيا غرق مركب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت شرطة أرخبيل زنجبار التنزانى شبه المستقل مصرع 10 أشخاص إثر غرق زورق لنقل الركاب فى مياه الأرخبيل بالمحيط الهندي.

 

وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو، إن "المركب الذى لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق الثلاثاء أثناء رحلة بين جزيرتين فى الأرخبيل"، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، فى حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.

 

وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب مجهول.

 

وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك فى جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.

 

وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.

 

وإثر المأساة قدّم رئيس زنجبار حسين موينى تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 

 


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