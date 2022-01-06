مصاب بحادث الأوسطى: "كنت نايم صحيت على نار ولهب وعربيات مقلوبة".. لايف

كتب محمد إبراهيم

قال أحد المصابين في حادث الطريق الدائرى الأوسطي: "أعمل في مصنع ملابس بالقاهرة الجديدة، وكنت عائد من عملي برفقة 4 من زملائي، وكنت "مطبق في الشغل" وأثناء رحلة السيارة نمت، واستيقظت على صدمة قوية، فتحت عيني لأرى "عربيات مقلوبة ونار مولعة" وتم نقلي لمستشفى حلوان بعد إصابتي بالعديد من الإصابات في الرأس وأماكن أخرى.

وأضاف المصاب في حديثه لـ"اليوم السابع"، الحمد لله تلقيت العلاج بشكل مكثف، وساهم انتقال الشرطة والاسعاف لمكان الحادث في سرعة انقاذ أرواحنا، والحمد لله أننا بخير.