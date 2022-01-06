مستشفى الإبراهيمية بالشرقية تستقبل جثة شاب تناول حبة سامة

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى بمحافظة الشرقية، شاب جثة هامدة؛ بعدما تناول حبة سامة، وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول المدعو ج م 18 عامًا، جثة هامدة.

وتبين أن المتوفى تناول قرص سام يستخدم فى حفظ حبوب الغلال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى وقت سابق لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة قطارات الزقازيق بالشرقية، وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلة سقطت من الرصيف رقم 6 فى محطة قطارات الزقازيق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين مصرع الطفلة ه ك، 11 عامًا، مُقيمة فى مدينة الزقازيق؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.