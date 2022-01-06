مستشار النمسا: لا تراجع عن تطبيق التطعيم الإجبارى ضد كورونا أول فبراير المقبل

كتبت هناء أبو العز

أكد كارل نيهمر مستشار النمسا اليوم أن التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا سوف يدخل حيز التنفيذ في أول فبراير المقبل ولن يتم الالتفات إلى الانتقادات والمظاهرات المناهضة للتطعيم الإجبارى بسبب تصاعد الأزمة الوبائية فى البلاد.

وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الخميس، قبل عقد اجتماع وزارى لرفيع لبحث تشديد قيود كورونا فى البلاد - أن تضاعف الاصابات المستمر بمتغير"أوميكرون" من فيروس كورونا فرض سرعة تطبيق التطعيم الإجبارى.

وذكر نيهمر أن التطعيم سيكون إجباريًا لأنه الوسيلة الوحيدة لتفادى الضغط على المستشفيات ولمنع تفاقم الأعباء على الأطقم الطبية.

ومن جانب آخر، واصلت إصابات كورونا الجديدة ارتفاعها فى النمسا، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 8853 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة النمساوية أعلنت أمس، الأربعاء، أن ست ولايات دخلت على القائمة الحمراء الخطرة فى إصابات كورونا فى مقدمتها العاصمة فيينا.