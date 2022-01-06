مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

كتب أحمد حسن

قام المهندس كمال بهحات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ودفع العمل وتذليل أي عقبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولتهم تابع مسئولو الوزارة، معدلات تنفيذ مشروع أبراج الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإدارى، حيث اطَّلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل ونموذج تشطيب البرج الاستثمارى، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة ومشروع أبراج ماسبيرو بأنشطة ( فندقى - سكنى - إدارى).

كما اجتمع مسئولو الوزارة مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة لمتابعة الموقف التنفيذي ومناقشة سير الأعمال بالمشروعات، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت تعد إحدى المناطق العشوائية " غير الآمنة " داخل محافظة القاهرة التي تقوم الدولة حالياً بتطويرها، ويجري بها تنفيذ مشروع الإسكان البديل لمن وافق من أهالي المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها.