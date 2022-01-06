مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى كفر صقر ونقل أطباء وتمريض متغيبين

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور مفاجئ علي مستشفي كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، واطمأن علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأقسام الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم تلاحظ عدم تواجد 4 أطباء في تخصصات "النساء والتوليد، والجراحة، وعناية مركزة، وممارس عام"، بالإضافة إلي ممرضة داخل أماكن العمل بالأقسام الطبية المختلفة.

وقرر وكيل الوزارة نقلهم خارج المستشفي، مع تكليف مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر بسرعة إخلاء طرفهم من المستشفي، وتوزيعهم علي مستشفيات أخري لصالح العمل، وسد العجز بالمستشفيات، مع نقل الممرضة لمستشفي الحسينية المركزي، كما قرر وكيل الوزارة خصم حافز الإشراف لمدير المستشفي لعدم تكليف مدير مناوب للمستشفي في حالة عدم تواجده .