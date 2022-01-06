مراكز ومدن الشرقية تتصدى لمحاولات البناء العشوائى على الأراضى الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وقسم الإزالات والوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة غرفة بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 28متر، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بإزالة سور بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 10م وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى.

وفي سياق متصل، قام قسم الإعلانات برئاسة المركز بشن حملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بناحية مدينة الحسينية وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية وكذلك اللافتات والإعلانات الغير مرخصة وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع عدد 30 إعلان مخالف بناحية شارع جمال عبد الناصر بمدينة الحسينية حتى تظهر المدينة بالصورة الجمالية. وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة فورية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة لحجرة بالدبش بدون سقف على مساحة" 20م"، داخل الحيز العمراني على أرض ملك الإصلاح الزراعي بناحية عزبة ماير التابعة لقرموط صهبرة وتم إيقاف الأعمال وضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالعدلية والقسم الهندسي ومشرفين القسم بالوحدة حملة لإزالة شدة خشبية مسلحه لسقف الدور التاني علوي على مساحه 120متر بمنزل مخالف للقانون بقرية ميت حمل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الطرق العامة والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون .