مدير إسعاف الإسماعيلية: 101 سيارة فى خدمة القطاع الطبى والأهالى

وقال الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، في بيان له، ان رجال المرفق يعملون ليلا ونهار طوال 24 ساعة على مدار اليوم في خدمة أهالي المحافظة على اختلاف مراكزها وتوابعها ونقل حالات الحوادث على الطرق الفرعية والرئيسية أو أماكن التكدسات بقوة 101 سيارة منتشرة بناء على خطة مسبقة وبالتنسيق مع طوارئ المستشفيات لحظة بلحظة لإستقبال المصابين والتنسيق مع ثلاجات المستشفيات لحالات الوفاة.

وأضاف درويش، أن مرفق إسعاف الإسماعيلية في حالة تنسيق تام مع ادارة الرعاية العاجلة بمديرية الصحة لنقل الحالات من مستشفى إلى مستشفى بجانب الانتشار التام والتواجد في أماكن التمركزات الطرق الفرعية والرئيسية تحسبًا لظروف الحوادث والطوارئ التي تتطلب النقل السريع لأقرب مستشفى كما يتم الاشتراك في خطة التأمين الطبي لمستشفيات جامعة قناة السويس خلال فترة الأعياد الحالية عن طريق جهاز اتصال مباشر بمكتب مدير الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات الجامعية يتمكن من خلاله التواصل مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف بالمحافظة.

واوضح الدكتور حسن درويش ان سيارات مرفق إسعاف الإسماعيلية تصل في فترة وجيزة جدا وقياسية من وقت تلقي البلاغ بأطقم ومسعفين يعملون بروح الفريق الواحد و مدربين جيدا على أعلى طرق الإسعاف العالمية في التعامل مع كافة الإصابات و الإنقاذ العاجل بإستخدام أحدث الأجهزة اضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.