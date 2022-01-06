اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 02:44 م
أكرم القصاص
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محافظ البحيرة يعلن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف صحى بشبراخيت

الخميس، 06 يناير 2022 02:33 م
محافظ البحيرة يعلن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف صحى بشبراخيت اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، على اقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 750 م2 الواقعة بحوض شنيف أول بناحية جمعية يوسف حنا قرية محلة فرنوى مركز شبراخيت تبرع أحد المواطنين.

والمشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016. 
 
وذلك طبقأ للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بشبراخيت ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
 
 
 

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