محافظ أسيوط يكلف بمتابعة الدورية لكافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تكليف قيادات المحافظة بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بصورة محسنة وتذليل كافة العقبات لتصل الخدمة للمواطن على أكمل وجه مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وتطوير الخدمات في كافة القطاعات على مستوى المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بمتابعة كافة القطاعات والتواجد الميداني والوقوف على أرض الطبيعة على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين في بعض القطاعات تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ موقف سيارات الأجرة بالقوصية رافقه خلالها هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ على مسئولي المواقف بالتواجد الميداني اليومي والمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة مؤكدًا على توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة مواقف الأجرة وتحقيق السيولة المرورية بالمواقف وتسهيل حركة نقل المواطنين من بين المراكز المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة وتنظيم حركة خطوط السير وتنفيذ حملات مع المرور والوحدات المحلية والتعامل بحسم مع أي مخالفة كما تم خلال الجولة رصد بعض الملاحظات وتكليف المسئولين كلًا فيما يخصه لسرعة تلافي هذه الملاحظات والتنبيه على استمرار خطة تطهير وتعقيم جميع مواقف بالمراكز والأحياء والقرى والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحة المواطنين ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.