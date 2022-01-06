اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 08:17 م
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محافظة الجيزة تغلق مصنع كلور يستخدم مواد تمثل خطرا على البيئة.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 07:37 م
محافظة الجيزة تغلق مصنع كلور يستخدم مواد تمثل خطرا على البيئة.. فيديو مصنع غير مرخص -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مصنع غير مرخص به كميات كبيرة من مادة الكلور غير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات تمثل خطراً على مستخدميها، وذلك بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة فى إطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمنتجات التي يتم تداولها.
 
وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب وبالتعاون مع مباحث التموين بغلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة علي المنطقة المحيطة به، نظرا لعدم استيفاءه أى اشتراطات للحماية والسلامه المدنيه والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعه الاشتعال وتمثل خطورة علي البيئة.
 

الجيزة

الكلور

مصنع كلور

اخبار الجيزة

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