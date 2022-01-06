مباحث الدقهلية تكثف جهودها فى البحث عن طالبة متغيبة منذ 3 أيام

الدقهلية شريف الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من بحثها عن فتاة متغيبة، بعد أن تقدم والد طالبة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، ببلاغ إلى قسم شرطة دكرنس يفيد بتغيب نجلته الطالبة بالصف الثانى الثانوى منذ ثلاثة أيام.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد عبد الحليم والد الطالبة آية بالصف الثاني الثانوي الى مأمور مركز دكرنس، يفيد بتغيب نجلته منذ ثلاثة أيام عن المنزل، وذلك بعد خروجها من المنزل متوجهة إلى المدرسة من أجل إعادة ضبط جهاز التابلت الخاص بها لأداء امتحان نصف العام.

وأشار والد الطالبة إلى أنه قام بتوصيلها إلى المدرسة، وتوجه إلى عمله، وعقب ذلك لم تعود مرة أخرى إلى المنزل، وبمحاولة الاتصال عليها تبين أن الهاتف المحمول الخاص بها مغلق، وأضاف الأب بأنه قام بالبحث عنها فى كل مكان، وتم سؤال زملائها عليها ولكن الجميع أجمع بأنها لم يشاهدوها، على الرغم من تأكيد الأب بوصول رسالة إلى الهاتف المحمول الخاص بابنته يطلبها الحضور إلى المدرسة من أجل ضبط التابلت، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.