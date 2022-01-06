كيف ستستفيد القاهرة الخديوية من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية؟

كتب عبد الحليم سالم

‏تسعى الحكومة للانتهاء من تطوير وتجميل منطقة وسط البلد، أو ما تعرف باسم القاهرة الخديوية وذلك تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية، ونقل كافة المصالح والوزارات من منطقة وسط البلد إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى خطة تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق عالمي يضاهي أعرق الفنادق في العالم مع تخطيط المنطقة المحيطة به.

هذا الأمر بلا شك سينعكس بصورة إيجابية للغاية على عقارات وسط البلد لعدة أسباب، لعل من أبرزها أن عددا كبيرا ‏من العقارات سيتم اخلاؤه ، وبالتالي في هذه الحالة يمكن تجديدها بشكل مناسب، وأيضا إعادة تأجيرها الإيجار الجديد، بدلا من الإيجار القديم وهو إيجار غير مجزى تماما.

وهذا الامر ينتظر إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار الجديد، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديم.

الامر الثاني انه يمكن بعد إخلاء تلك العقارات أن يتم الاستفادة منها ، سواء عن طريق إقامة فنادق صغيرة وهو ما تملكه بالفعل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة ل‏شركة مصر القابضة للتأمين في منطقة مصطفى كامل، و أيضا في مقر شركة مصر لتأمينات الحياة، والتي سيتم نقلها في مقر جديد بالقرية الذكية.

كما يمكن الاستفادة من بقية الوحدات السكنية في إيجارات جديدة، يمكن من خلالها تنمية موارد الشركة وتطوير تلك العقارات بشكل كبير بالتزامن مع التجميل المنطقة المحيطة والشوارع، بما يساهم في عودة القاهرة إلى عراقتها واستعادة رونقها وأن تكون باريس الشرق مرة أخرى.

كل تلك الاجراءات ستعيد للمنطقة قيمتها و أهميتها وإطالة عمر عقاراتها التاريخية .

من جانبها وضعت شركة مصر لادارة الاصول العقارية برئاسة محمد جلال، خطة لتطوير عقاراتها بالمنطقة وتفعيل جداول صيانة وترميم لرفع كفاءة هذه العقارات واستحداث أنشطة عقارية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه العقارات، حيث يأتى تطوير القاهرة الخديوية ضمن المشروعات الهامة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كأحد محاور مشروعات تطوير العاصمة

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وأشار محمد جلال في بيان سابق له أن شركة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى تضع ضمن أهدافها خلال المرحلة المقبلة تحسين إدارة واستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية وتعطى الشراكة مع القطاع الخاص حسب الشركة اولوية كأحد القنوات الفعالة لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات . وأشار إنه بالفعل تم طرح مبادرة لشركات التطويرالعقارى ورجال الاعمال والمستثمرين من القطاع الخاص لمشاركة الشركة في إدارة بعض المباني المملوكة لها ( سكنيه وتجارية واداريه متعددة الاستخدام ) حيث تم طرح 4 مبانى بمنطقة القاهرة الخديويه بوسط البلد وذلك للايجار بنظام حق الانتفاع لمده 25 عاما. وأوضح أن المنتفع بالمبنى يقوم بالإدارة والتعامل مع شاغلي ومستأجري الوحدات واستحداث أنشطة عقارية جديده وإدارة الاستحواذات والاخلاء والقيام بأعمال الصيانة الدورية والترميمات اللازمة وذلك لرفع القيمة السوقيه والتقديرية للمبنى وتعظيم الإيرادات من الإيجارات وزيادة العائد الاستثمارى للشركة، لافتا أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين صاحبة اكبر محفظة عقارية مؤسسية وتمتلك النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية. ‫

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