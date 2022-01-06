كيف ستستفيد القاهرة الخديوية من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية؟

تسعى الحكومة للانتهاء من تطوير وتجميل منطقة وسط البلد، أو ما تعرف باسم القاهرة الخديوية وذلك تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية، ونقل كافة المصالح والوزارات من منطقة وسط البلد إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى خطة تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق عالمي يضاهي أعرق الفنادق في العالم مع تخطيط المنطقة المحيطة به.
وأشار محمد جلال في بيان سابق له أن شركة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى تضع ضمن أهدافها خلال المرحلة المقبلة تحسين إدارة واستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية وتعطى الشراكة مع القطاع الخاص حسب الشركة اولوية كأحد القنوات الفعالة لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات .
وأشار إنه بالفعل تم طرح مبادرة لشركات التطويرالعقارى ورجال الاعمال والمستثمرين من القطاع الخاص لمشاركة الشركة في إدارة بعض المباني المملوكة لها ( سكنيه وتجارية واداريه متعددة الاستخدام ) حيث تم طرح 4 مبانى بمنطقة القاهرة الخديويه بوسط البلد وذلك للايجار بنظام حق الانتفاع لمده 25 عاما.
وأوضح أن المنتفع بالمبنى يقوم بالإدارة والتعامل مع شاغلي ومستأجري الوحدات واستحداث أنشطة عقارية جديده وإدارة الاستحواذات والاخلاء والقيام بأعمال الصيانة الدورية والترميمات اللازمة وذلك لرفع القيمة السوقيه والتقديرية للمبنى وتعظيم الإيرادات من الإيجارات وزيادة العائد الاستثمارى للشركة، لافتا أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين صاحبة اكبر محفظة عقارية مؤسسية وتمتلك النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية.
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