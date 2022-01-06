اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"كلمات بذيئة ومحاولة اعتداء".. سيدة العمرانية تكشف تفاصيل تعرضها للمضايقة على يد عاطل

الخميس، 06 يناير 2022 05:30 م
"كلمات بذيئة ومحاولة اعتداء".. سيدة العمرانية تكشف تفاصيل تعرضها للمضايقة على يد عاطل أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال سيدة تعرضت للتحرش على يد عاطل بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث قالت إنها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ويلاحقها.
 
وأضافت، أنها حاولت الابتعاد عنه، ولكنه ظل يضايقها ووجه له بعض الكلمات البذيئة حينما عنفته، وحاول الاعتداء عليها، وحينما تدخل بعض المارة هرب من المكان وتمكنت من تصويره قبل هروبه.
 
وتابعت، أنها نشرت صورة المتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت تفاصيل مع حدث معها، بهدف تحذير الفتيات، وضبط المتهم، بعدها حررت محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم.
 
تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغ من إحدى السيدات والمقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بالعمرانية، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً، وأنها تمكنت من تصويره ونشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المشكو فى حقه، وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار الحوادث

تحرش

اعتداء جنسى

العمرانية

الجيزة

أمن الجيزة

النيابة العامة بجنوب الجيزة

قسم شرطة العمرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة