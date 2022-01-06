"كلمات بذيئة ومحاولة اعتداء".. سيدة العمرانية تكشف تفاصيل تعرضها للمضايقة على يد عاطل

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال سيدة تعرضت للتحرش على يد عاطل بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث قالت إنها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ويلاحقها.

وأضافت، أنها حاولت الابتعاد عنه، ولكنه ظل يضايقها ووجه له بعض الكلمات البذيئة حينما عنفته، وحاول الاعتداء عليها، وحينما تدخل بعض المارة هرب من المكان وتمكنت من تصويره قبل هروبه.

وتابعت، أنها نشرت صورة المتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت تفاصيل مع حدث معها، بهدف تحذير الفتيات، وضبط المتهم، بعدها حررت محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغ من إحدى السيدات والمقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بالعمرانية، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً، وأنها تمكنت من تصويره ونشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المشكو فى حقه، وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.