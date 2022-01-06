اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قفزة كبيرة بعدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان وتسجيل 7247 حالة فى يوم

الخميس، 06 يناير 2022 08:30 م
قفزة كبيرة بعدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان وتسجيل 7247 حالة فى يوم اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان، بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالى عدد الاصابات فى البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

 

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.

 

وكان وزير الصحة بلبنان الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن أغلب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا هى للمتحور أوميكرون مؤكدا أنه سريع الانتشار.

 


كورونا

لقاح كورونا

لبنان

اخبار لبنان

كورونا في لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: تسجيل 9.5 مليون إصابة كورونا فى العالم خلال أسبوع

الخميس، 06 يناير 2022 06:48 م

الصحة تواجه كورونا بخطة مكافحة "ثلاثية الأمصال".. "باكسلوفيد" و"مولنوبيرافير" و"إيفوشيلد" أسلحة محاربة كورونا وتصل آخر يناير.. والعلاجات الجديدة تثبط نشاط الفيروس.. ويؤكد: توفيرها مجانا للمرضى بمستشفيات العزل

الخميس، 06 يناير 2022 05:00 م

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات "كورونا" فى عدد من دول العالم

الخميس، 06 يناير 2022 03:45 م

إصابة وزير الصحة الكويتى بفيروس كورونا وخضوعه لبروتوكول العزل المنزلى

الخميس، 06 يناير 2022 02:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة