اليوم السابع
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فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الأطباء بالشرقية

الخميس، 06 يناير 2022 11:26 ص
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الأطباء بالشرقية الدكتور خالد صفوت أثناء الترشح لمنصب نقيب أطباء الشرقية
الشرقية _فتحية الديب

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فتحت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب، بعد خلو المقعد بصعود الدكتور أيمن سالم، أمينًا عامًا لنقابة أطباء مصر.

وضمت لجنة تلقي طلبات الترشح بمقر نقابة الأطباء بالشرقية عضوية الدكتور كريم الفخراني والدكتورة سحر فريد وإبراهيم سمير، برئاسة الدكتور ماهر بباوي.

وتلقت لجنة الانتخابات، حتى الآن، الدكتور خالد صفوت، الأستاذ بكلية الطب بقسم الجراحة. رئيس أقسام الجراحة، والدكتور عاطف جودة.

 وتخرج الدكتور خالد صفوت في كلية الطب عام 1983، وتدرج بعدها حتى وصل إلى أستاذ بكلية الطب بقسم الجراحة، وكان آخر المناصب التي تقلدها رئيسا لأقسام الجراحة.

 

 


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