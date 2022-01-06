غضب صربى من أستراليا بعد إلغاء تأشيرة نجم التنس ديوكوفيتش بسبب تطعيم كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن فرصة لاعب التمس الصربى نوفاك ديوكوفيتش للعب من أجل الحصول على لقب عاشر ببطولة استراليا المفتوحة قد أصبحت فى مأزق اليوم، الخميس، حيث رفض استراليا دخوله وألغت تأشيرته بسبب عدم تلبيته لمتطلبات الحصول على إعفاء طبى من تلقى لقاح كوفيد 19، مما أثار انتقادات من قبل صربيا.

وكان ديوكوفيتش قد أعلن على السوشيال ميديا يوم الثلاثاء إن لديه إغفاء طبى، ووصل إلى استراليا مساء الأربعاء بإعفاء طبى من حكومة ولاية فيكتوريا، والذى كان من المتوقع أن يحميه من قواعد التطيعم الصارمة التى يتم تطبيقها هذا العام فى أولى بطولات التنس الكبرى. إلا أن السلطات الحدود الوطنية الاسترالية لم تقبل بالتأشيرة، وأصدرت قوة الحدود الاسترالية بيانا قالت فيه إن ديوكوفيتش لم يلبى متطلبات الدخول.

وقال رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون فى مؤتمر صحفى إن القاعدة واضحة للغاية، يجب أن يكون لديك إعفاء طبى. وهو ليس لديه إعفاء طبى سليم.

وقال وزير الصحة الاسترالى إن إلغاء التأشيرة جاء بعد مراجعة الإعفاء الطبى لنوفاك من قبل مسئولى الحدود الذين بحثوا فى سلامة الأمر والأدلة التى تثبته. وأشار الوزير إلى أن ديوكوفيتش يحق له الطعن على القرار، لكن لو فى حال إلغاء التاشيرة، فيجب على شخص ما أن يغادر البلاد.

من جانبه، انتقد رئيس صربيا مضايقة مواطنه نجم التنس، الذى ظل محتجزا فى مطار ملبورن.

وكتب ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا على السوشيال ميديا يقول إنه أجرى اتصالا مع نوفاك ديوكوفيتش، وأبلغه بدعم صربيا الكامل وأن كل الهيئات تفعل كل ما في وسعها لإنهاء هذا التحرش بالمصنف الأول عالميا. وأضاف: "ستكافح صربيا من أجل نوفاك والحقيقة والعدالة بما يتماشى مع جميع قواعد القانون الدولي. نوفاك قوي، كما نعلم جميعا.

واضطر نوفاك الحائز على 20 لقب من ألقاب البطولات الكبرى الانتظار 8 ساعات فى المطار لمعرفة ما إذا كان سيسمح له بدخول البلاد، وتم نقله فيما بعد غلى فندث أمن وسط المدينة يخضع لإدارة مسئولى الهجرة.