علماء يدرسون علاجا جديدا محتملا لسرطان الثدى من خلال تعطيل جين حاسة الشم

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية علاجا جديدا محتملا لسرطان الثدى يعتمد على الرائحة، حيث وجدوا أن الجين المسئول عن حاسة الشم لدينا قد يلعب أيضًا دورًا في تكون الأورام الخبيثة، ويمكن علاج السرطان بتعطيل هذا الجين، بحسب ما ذكر موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وحدد العلماء جيناً قد يكون السبب في سرطان الثدي، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، والذي يمكن أن يكون مسئولاً عن انتشار السرطان إلى الدماغ والعظام والرئتين، حيث يلعب هذا الجين دورًا في حاسة الشم لدينا ويمكن أن يؤدي منع هذا الجين في الخلايا السرطانية إلى منعه من التقدم.

قال الدكتور باخوس طنوس، كبير مؤلفي الدراسة والبروفيسور في مستشفى ماساتشوستس العام ، أن"التصور الشائع هو أن الدور الوحيد للمستقبلات الشمية، التي تبطن تجويف الأنف وتنقل البيانات الحسية إلى الدماغ، هو التعرف على الرائحة والشم.

وأضاف "يشير بحثنا إلى أن المستقبل الشمي 5B21 هو أيضًا أحد مكونات الأورام الجديدة التي قد تظهر بشكل بارز في تطور السرطان عن طريق دفع خلايا سرطان الثدي إلى الدماغ ومواقع أخرى في الجسم."

الجينات الورمية هي جينات من المحتمل أن تسبب السرطان، وغالبًا ما تشارك في نمو الخلايا وانقسامها قبل أن تغير الطفرة وظيفتها.

وقالت ليتيا كارفالهو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن الجين الذي حددوه بعيد كل البعد عن الجين الوحيد الخاص بالرائحة الذي يمتلك هذه الخصائص.

وأضافت: "من المعروف أن عائلة المستقبلات الشمية من الجينات يتم التعبير عنها بشكل مفرط في مجموعة متنوعة من السرطانات ، بما في ذلك سرطان البروستاتا وسرطان الجلد والرئة والكبد، على الرغم من أن دورها في سرطان الثدي لم يُدرس جيدًا في الماضي".

وجد الفريق أن الجين OR-5B21 ينشط مسار إشارات يمكّن الخلايا من الانتشار إلى الدماغ والأعضاء البعيدة الأخرى.

من خلال الطفرة في هذا الجين ، يمكن تحويل جزيئات الإشارات خارج الخلية إلى إشارات داخل الخلية تجعلها تنمو وتنتشر وتغزو الأنسجة الأخرى.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة ماو لي أن: "النتائج التي توصلنا إليها جديدة في هذا المجال، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد بالضبط كيف يحفز OR-5B21 ورم خبيث".

وحقن الباحثون الفئران بالسرطان وقسموها إلى مجموعتين تحتويان أو لا تحتويان على جين OR-5B21 نشط.لم تشهد الفئران التي تم تثبيط الجين فيها نفس انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.هناك إمكانية لعلاجات السرطان المستقبلية التي تستهدف الجينات وراء ورم خبيث للمساعدة في العلاج ومنع انتشاره.وأشار الباحثون إلى أن الدراسة كانت محدودة في بعض الجوانب.

كان لدى الفئران المستخدمة في الدراسة جهاز مناعي غير نشط ، لذلك يمكن للباحثين زرع السرطان فيها.كما تم تحديد الجينات الشمية على أنها نشطة في كيفية تنظيم جهاز المناعة للسرطان.ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الدور الكامل لهذه الجينات المسرطنة وغيرها.



