علامة فى السعال قد تشير للإصابة بسرطان الرئة

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، ومعرفة أعراض سرطان الرئة أمر ضروري لسرعة علاجه ومنع انتشاره، وهناك علامة في سعالك يمكن أن تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة، وفقاً لموقع "ديلي إكسبريس".

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من أبرز علامات سرطان الرئة هي سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو سعال طويل الأمد يزداد سوءًا، أما العلامة الرئيسية الأخطر بكثير وهي سعال الدم.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لسعال الدم ما يلي:

• سعال شديد أو طويل الأمد

• عدوى في الرئة أو مجرى الهواء مثل التهاب الصدر أو الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية

• مشكلة في المسالك الهوائية تؤدي إلى اتساعها وإنتاج المزيد من المخاط

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التهابات الصدر التي تستمر في الظهور والألم أو الألم عند التنفس أو السعال.

علاوة على ذلك، قد يكون ضيق التنفس المستمر، والشعور بضيق التنفس ، من الأعراض أيضًا.

يمكن أن يكون التعب المستمر أو نقص الطاقة وفقدان الشهية جنبًا إلى جنب مع فقدان الوزن غير المبرر علامات على الإصابة بسرطان الرئة.

وقالت الصحة البريطانية NHS إن العلامات الأقل شيوعًا لسرطان الرئة تشمل:

• تغيرات في مظهر أصابعك

• صعوبة البلع

• الصفير

• صوت أجش

• تورم في وجهك ورقبتك

• ألم مستمر في الصدر أو الكتف

ما الذي يمكن أن يفعله الناس لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة؟



السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هو التدخين لذا ، إذا كنت تدخن ، فمن الأفضل الإقلاع عن التدخين حيث إنه مسؤولا عن 70 % من الحالات.

إذا كنت تدخن أكثر من 25 سيجارة في اليوم ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 25 مرة من غير المدخن.

حتى إذا كنت لا تدخن ، إذا كنت تتعرض بشكل متكرر لتدخين الآخرين، المعروف باسم التدخين السلبي ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر إصابتك.