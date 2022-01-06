عام على اقتحام الكونجرس .. صدمة 6 يناير فى أرشيف الصحافة الأمريكية .. صور

كتبت: نهال أبو السعود

عام كامل مر علي اقتحام الكونجرس الأمريكي ، والذي وقع ضمن سلسلة من الأحداث الدامية التي صاحبت الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، والتي شهدت فوز الرئيس الحالي جو بايدن علي حساب الرئيس السابق دونالد ترامب ، ما دفع أنصاره للدخول في اعتصامات ومسيرات غاضبة ، وصلت ذروتها ليلة 6 يناير ، حينما اقتحم العشرات مبني الكابيتول ، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.

وعلي مدار عام كامل ، توالت التحقيقات للوقوف علي ملابسات تلك الأحداث ، وسط حالة من الشد والجذب بين الرئيس السابق ومستشاريه ومسئولي إدارته وكبار موظفي البيت الأبيض من جهة ، وجهات التحقيق المتمثلة حالياً في لجنة مشكلة من مجلس النواب الأمريكي.

وقبل عام ، وقعت أعمال الشغب بعد أقل من ساعة من بدء جلسة مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عملية اعتماد الهيئة الانتخابية لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عندما اخترق أنصار ترامب المعارضون لنتائج السباق الرئاسى لعام 2020 مبنى الكابيتول، وعكست الصفحات الأولى فى جميع أنحاء البلاد الحادث المرة الأولى التى يتم فيها اختراق الكابتول منذ عام 1812

واعتقلت قوات الحرس الوطني المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات"، كما فرقوا الحشود عبر قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة علي المشهد خاصة داخل أسوار الكونجرس.

وفي السطور التالية، يستعرض اليوم السابع مانشتات الصحافة الأمريكية التي صدرت قبل عام ، والتي وثقت مشاهد اقتحام الكونجرس باعتباره من أسوأ الأحداث الصادمة في التاريخ الأمريكي الحديث.



-وول-ستريت-جورنال

وول ستريت: عصابات تخترق الكونجرس



-واشنطن-بوست

واشنطن بوست "جماعات موالية لترامب تخترق الكونجرس .. والرئيس يحرض على اعمال العنف"